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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على آخر معسكرات الإخوان بعاصمة سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
سقطرى - الخليج 365
سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على آخر معسكرات الإخوان في عاصمة أرخبيل سقطرى.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، السيطرة على معسكر القوات الخاصة في حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، لتكتمل بذلك السيطرة الكاملة على الجزيرة.
وقال سالم ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي:“اقتحمت القوات الجنوبية قبل لحظات معسكر القوات الخاصة آخر معاقل ومعسكرات ميليشيات الإخوان المسلمين في حديبو سقطرى، والسيطرة على كافة الأسلحة، والأطقم، والمعدات العسكرية، التابعة لميليشيات الإخوان“.
وتابع، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:“أعلنت القوات الجنوبية العفو العام، والبدء بتنفيذ الإدارة الذاتية لمحافظة سقطرى“.
وكان المجلس الانتقالي أعلن، مساء الجمعة، أن قواته سيطرت على مقار رئيسة في حديبو، مركز محافظة أرخبيل سقطرى، من بينها مبنى المحافظة، وتقترب من السيطرة الكاملة.
وقال قائد اللواء أول مشاة بحري في جزيرة سقطرى العميد عبدالله أحمد نوح“إن قوات المجلس سيطرت على مبنى المحافظة، وإدارة الأمن، وعدة مواقع حيوية في عاصمة الأرخبيل حديبو، التي كانت تسيطر عليها ميليشيات جماعة الإخوان“.
وأضاف أن“القوات الجنوبية تعمل على تأمين عاصمة المحافظة، وإحكام السيطرة المطلقة عليها من كل الاتجاهات والمواقع الرئيسة“
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