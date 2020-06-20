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 البحسني يوجه قيادة قوات خفر السواحل برفع جاهزيتها لحماية المواطنين في السواحل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

 البحسني يوجه قيادة قوات خفر السواحل برفع جاهزيتها لحماية المواطنين في السواحل

متابعات_ الخليج 365

وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قيادة قوات خفر السواحل، برفع جاهزيتها لحماية المواطنين في السواحل، تزامناً مع ارتفاع أمواج البحر، خلال فصل الخريف.

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وشدّد المحافظ البحسني على قيادة خفر السواحل بنشر دورياتها وتكثيفها في السواحل المفتوحة، خصوصاً ساحل الستين بمدينة المكلا وسواحل المحافظة عموماً، وتفعيل دور التوعية للمواطنين بخطورة الاغتسال في السواحل خلال فصل الخريف لارتفاع أمواج البحر وخطورتها على المواطنين.

 

ودعا محافظ حضرموت الصيادين ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الإبحار عمق البحر، ومتابعة النشرات البحرية بشكل مستمر، محذراً عامة المواطنين من الاغتسال في السواحل المفتوحة حفاظاً على أرواحهم من أمواج وهيجان البحر خلال فصل الخريف.

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