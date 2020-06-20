شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. معارك طاحنة في قانية باتجاه ردمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 البيضاء - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، اليوم السبت، بأن معارك طاحنة خاضتها القوات الحكومية والقبائل في ‎قانية من جهة مديرية ‎ردمان على حدود ‎مراد وآل عواض.

Advertisements وأضافت المصادر، بأن كل قبائل مراد تقاتل بشراسه وتكبد المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد وتم تطهير جبل الدوماني. ‏‎‏‎ وذكرت أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية في الفالق وسفال حوران بجبهة ‎قانية الوهبية بمحافظة ‎البيضاء، وسط ضربات مكثفة من قبل طيران التحالف على مواقع وتجمعات المليشيا الإيرانية.

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