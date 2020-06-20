الفلكي الجوبي: يوم غد كسوف كلي للشمس على اليمن: "ساعة يصير فيها النهار ليلاً"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365

أكد فلكي يمني أن يوم غد الاحد 21 يونيو 2020م سيحدث كسوف الشمس في مشهد نادر لا يتكرر.



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وذكر الفلكي الشهير القاضي أحمد محسن الجوبي، في بيان صحفي مقتضب، ، أنه "سيحل الظلام على اليمن يوم غدا الأحد الموافق 2020/6/21م، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثامنة والنصف صباحاً نتيجة لكسوف الشمس".

ولفت أن "كسوف الشمس ستبلغ نسبته 99% من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و9 دقائق صباحا في مشهد لا يتكرر إلا نادراً. إنها ساعة يصير فيها النهار ليلاً".

وأشار الى من بين تلك المناطق التي سوف يمر عليها كسوف الشمس مأرب وكذلك سيكون حلقيا على صرواح وخولان جحانة وبني ضبيان وجنوب العاصمة صنعاء سحار و مقولة و سيان وحزيز وبيت بوس وارتل والاصبحي و جنوب شارع تعز وجنوب شارع خولان والدرم وخطمة والهجرين والكميم وعلى ريمة و بلاد الطعام وكسمة والمنصورية وبيت الفقيه ويكون جزئيا على باقي اليمن.