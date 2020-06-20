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عدن - ياسمين التهامي - يأتي ذلك في وقت تتجه فيه لتعويض هزائمها في سقطرى بالتقدم صوب عدن. واعترفت وزارة داخلية هادي بمقتل قائد شرطة الدوريات العقيد صبري علي، مشيرة إلى ان علي تعرضت سيارته لقذيف مدفعية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" عــــاجل : قوات هادي تدفعُ بأقوى الألوية لاقتحام عدن وتنعى قائداً كبيراً قُتل في المواجهات (تفاصيل)

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