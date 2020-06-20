ماذا يحدث في اليمن وموعد مع حدثين والفلكي العياشي يحذر اليمنيين بشده من ماقديحصل

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Advertisements شف الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن اليمن على موعد مع حدثين فلكيين غداً الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وأكد الفلكي الشوافي في بيان له أن الحدث الأول كسوف الشمس حيث تشهد معظم المناطق اليمنية كسوف جزئي بنسبة لا تقل عن 90%، ويمر مركز الكسوف الحلقي داخل الأراضي اليمنية على إمتداد حوالي 950 كيلومتر ومتوسط عرض المسار حوالي 50 كيلو متر.

وأشار إلى أنه يبدا الى الجنوب من مدينة الحديدة مرورا بمحافظة ريمة وشمال ذمار وجنوب صنعاء ومارب ثم الصحاري الداخلية في الجوف حتى شمال شرق حضرموت.

ولفت الشوافي إلى أن المناطق التي يمر بها مسار الكسوف الحلقي تشهد أعلى نسبة كسوف بحوالي 97.4%، لان قرص القمر لن يحجب كامل قرص الشمس كون قطره لحظتها أصغر بحوالي 25 ثانية قوسية لذلك يبقى جزء من ضوء الشمس في ذروة الكسوف على شكل حلقة وهي تمثل ما لا يقل عن 2% من ضوء الشمس وزاوية سقوط لا تقل عن 30 درجة.

مؤكدا أنه لن يتحول النهار الى ظلام دامس، ولن تقل شدة الضوء عن 1300 لوكس بالمتر المربع ، حيث ينخفض الضوء بنسبة كبيرة ولكنه لن ينعدم و يبقى مستوى الرؤية الأفقية مرتفع، وبتعبير آخر الضوء و الرؤية المتوقعة في المسار الحلقي ما يقارب نفس المستوى بعد 5 -10 دقائق من بداية شروق الشمس.

وقال” فمثلا اذا كنت في أمانة العاصمة صنعاء في ذروة الكسوف تمام الساعة 8:08 صباحاً سوف يكون الضوء والرؤية الأفقية مقارب لما كانت عليه الساعة 5:44 صباحاً، أما بالنسبة لبقية المدن التي يكون الكسوف ما يقارب 90% متوقع أن تبدو ذروة الكسوف مشرقه وكأنها حوالي 20 -30 دقيقة بعد شروق الشمس في الوضع الاعتيادي”.

وحذر الفلكي الشوافي من النظر بالعين المجردة للشمس اثناء مراحل الكسوف فقد يلحق ذلك اضرارا بالعين (ومرفق جدول مواقيت الكسوف على جميع المدن)، داعيا الهواة و الراصدين وعشاق السماء والتصوير بان من يريد التقاط الصور للكسوف الحلقي المركزي يكون فقط من المدن و المناطق الواقعة قرب مركز مسار الكسوف الحلقي مثل الجبين و بيت الفقية، لأن المناطق الواقعة في أطراف مسار الكسوف الحلقي تشهد فقط كسوف حلقي غير مركزي.

موضحا بالقول ” فمثلا لو كنت في مديرية السبعين- أمانة العاصمة صنعاء أو بمدينة معبر في ذمار، سوف تلتقط صورة لكسوف حلقي غير مركزي (الحلقة غير دائرية) ولكي تحصل على لقطة لكسوف حلقي مركزي (دائرية) يجب أن تأخذ موقعك في مركز المسار بين المدينتين حيث يقطع مركز المسار الحلقي الخط الرئيسي بين المدينتين الى الجنوب من مفرق جارف بحوالي 300 متر، ونشير إلى ضرورة إستخدام المرشحات اللازمة و الأدوات الآمنة للعين”.

وأعلن الفلكي الشوافي بأن الشمس تشهد قبل الكسوف حدث فلكي آخر بتعامدها على مدار السرطان في وقت مبكر من يوم الأحد 21 يونيو 2020 الساعة 12:44am بتوقيت صنعاء (UTC+3) لتعلن الانقلاب الصيفي للنصف الشمالي من الكرة الأرضية وتشرق من أقصى زاوية شروق لها نحو الشمال ويعتبر ذلك اليوم أطول نهار و أقصر ليل في السنة لشمال الكرة الارضية بما فيها اليمن، ليبلغ طول الليل في صنعاء فقط حوالي 10 ساعات و 58 دقيقة.

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