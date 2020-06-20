هذا ما يحدث الان في ابين وتقدمات جديدة ...تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر عسكرية، إن القوات الشرعيه في أبين حققت تقدما كبيراً عقب قتال عنيف نشب اليوم مع عناصر المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

وبحسب المصدر، فان معارك قوية اندلعت شرق الدرجاج والميوح وحلمة وباتيس، أحرزت الشرعية خلالها تقدما محدودا، شمال مدينة زنجبار عاصمة المحافظة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما سيطر الشرعية على جبل نجيد المطل على منطقة الدرجاج شمال مدينة زنجبار في أبين وتجددت المواجهات المسلحة بين الجانبين عقب هجوم واسع النطاق شنته عناصر الانتقالي على مواقع تمركز فيها الشرعية في منطقة الشيخ سالم ومنطقة الطرية.

واكدت المصادر إن معارك عنيفة بمختلف انواع الاسلحة دارت بين الجانبين واستمرت لساعات انتهت بتقدم للقوات الحكومية هناك .

وجاءت هذه المعارك بعد أن دفعت الانتقالي بتعزيزات عسكرية لدعم مسلحيها المتمركزة في منطقة الشيخ سالم شرقي المحافظة.