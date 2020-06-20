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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..لن تصدق ماذا فعل هذا المغترب اليمني وجعل السعوديون منقسمون البعض يطالب بمعاقبته واخرون يطالبون بتكريمه (صورة)

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