تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



ووفقا للمركز فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية :- اجواء صحوة الى غائمة جزئيا وحارة نسبيا بوجه عام مع امكانية تشكل السحب الركامية والتي يرافقها هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد احيانا على اجزاء من المحافظات الجبلية من تعز ولحج جنوبا وحتى صعدة شمالا مع احتمال امتدادها الى اجزاء من الهضاب الداخلية وذلك في فترتى الظهيرة والمساء.

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والمناطق الساحلية، اجواء صحوة الى غائمة جزئيا حارة ورطبة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الداخلية المحاذية لها والرياح جنوبية غربية على السةاحل الجنوبية والشرقية خفيفة الى معندلة تنشط احيانا على خليج عدن وباب المندب ، بينما تكون شمالية غربية على السواحل الغربية خفيفة الى معتدلة تنشط أحيانا على الأجزاء الجنوبية منها.

أما المناطق الصحراوية، أجواء حارة وجافة مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على أجزاء منها ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

أرخبيل سقطرى :- أجواء صحوة الى غائمة جزئيا بوجه عام ، والرياح جنوبية غربية نشطة تتراوح سرعتها مابين 22 و 32 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة خلال النهار، والإخوة الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية وخليج عدن وباب المندب من إضطراب البحر وإرتفاع الموج، الإخوة الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة التى تصل سرعتها الى 33عقدة وتعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج.