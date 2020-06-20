مقتل 30 حوثياً والقوات الحكومية تستولي على أسلحة ثقيلة قرب مفرق الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الجوف صنعاء - الخليج 365

قتل أكثر من 30 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية وأسر آخرين، في عملية نفذتها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهة نهم قرب مفرق الجوف شرقي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية والمقاومة نفذت عملية استدراج ناجحة لمليشيات الحوثي في منطقة لكت اللسان بميمنة جبهة نهم قرب مفرق الجوف شرقي صنعاء، وتمكنت خلالها من قتل أكثر من 30 من مقاتليها وأسر آخرين، والاستيلاء على أسلحة متنوعة بينها دبابة ومدرعة.

وأضافت، أن قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية أسفر عن تدمير 16 طقما كانت تحمل تعزيزات للميليشيات، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات أخرى للميليشيات في نجد العتق بنهم.

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في سياق متصل، قال المركز الإعلام للقوات المسلحة إن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف شن هجوماً واسعاً ضد مليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف من عدّة محاور.

وأشار إلى أن القوات الحكومية تتقدّم في مناطق قشعان والأبرش وسط تراجع وخسائر في صفوف المليشيات.

وكانت القوات الحكومية، شنت، هجوماً خاطفاً استهدف تجمّعاً لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش نفّذوا هجوماً استباقياً ضد مجاميع من مليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق بمحافظة الجوف.

وأكد المصدر أن أبطال القوات الحكومية أطبقوا الحصار على مجاميع المليشيات واشتبكوا معهم وأوقعوا عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقّى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر خلفّتها عناصر المليشيات