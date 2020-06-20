شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يسلمون منزل الشيخ العواضي لوساطة قبلية ويفرجون عن شقيقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية بأن منزل الشيخ ياسر العواضي تم تسليمه مساء أمس من جماعة الحوثي لوساطة قبلية بعد ساعات قليلة من اقتحام الجماعة للمنزل وتدمير أجزاء منه.

ووفقا لبعض المصادر فإن الوساطة القبلية مكونة من الشيخ مروان الرقابي المصعبي والشيخ عبدالولي الهياشي والشيخ عبدالله ادريس ونجحت في استلام منزل ياسر العواضي في ردمان من جماعة الحوثي.

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ونجحت الوساطة القبلية أيضا في الإفراج عن بعض الاسرى من آل عواض وعلى رأسهم محمد أحمد العواضي اخو الشيخ ياسر العواضي.