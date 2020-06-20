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كتب امير فتحي في السبت 20 يونيو 2020 03:55 مساءً - ابنة بسام الملا بطلة باب الحارة تظهر خلفيتها لحبيبها امام الجمهور .. شاهد (صورة صادمة)

شمس بسام الملا تعشق اثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم نرَ سورية حتى الآن تفعل أو ترتدي مثلها، إنها شابة منفتحة لا تعيش في بلدها سوريا بل في دبي – الجميرة.

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والدها بسام الملا أعطاها دوراً في مسلسله (باب الحارة) وجعلها ممثلة لأنها تتمتع بجمال وبأداء تمثيلي بسيط يتطور إن عملت على نفسها وركّزت أكثر على الهدف الذي تريده.

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نشرت شمس الملا صورة مع حبيبها الذي لا يفارقها أثناء تواجدهما في أحد المطاعم، وبدل أن توصفه بكلمات عشق وحب، وصفته بمؤخرتها وقالت: My Ass.

ما هذا الوصف الدنيء وغير للمحترم من شابة سورية لها عاداتها وتقاليدها، وكيف تسمح لنفسها أن تتحدث بهذا الأسلوب الرخيص ووالدها من الأشخاص المشهورين في الوسط.. ألم تقلل من احترامه؟

شمس الملا لا تعرف التمييز بين الحرية وقلة الأخلاق!

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