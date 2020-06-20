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كتب امير فتحي في السبت 20 يونيو 2020 03:55 مساءً - تسريب فيديو فاضح لمذيع قناة العربية يمارس هذا الفعل الفاضح مع زوجته على الهواء مباشرة .. شاهد
فاجأ مذيع قناة العربية السعودي محمد الطميحي، زوجته المذيعة في نفس القناة، رشا الخياط، بمغازلتها على الهواء في بث مُباشر.
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ووصف الطميحي زوجته بأنها نجمة حين وجهت زميلتهما سؤالاً له "من هي نجمة دراما رمضان هذا العام"، فأجاب: "لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا الخياط".
فردت زميلتهما مروة فهمي: "يا سلام.. طبعا هي زوجة الطميحي لكل الناس، التي لا تعرف".
ثم نشر الطميحي مقطع الفيديو على تويتر وعلق: "لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي أن الرجال جميعهم أطفالُ إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً قزماً على كلماته يحتالُ فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ".
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