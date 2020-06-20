إب.. مسلحون يعتدون على طبيب بمركز علاج فيروس كورونا

اعتدى مسلحون مجهولون، على طبيب يعمل في أحد مراكز علاج فيروس كورونا بمحافظة إب، وسط اليمن.



وشكا الدكتور "عمر يحيى المطري" ـ أحد أطباء مركز العزل الطبي لمرضى كورونا في منطقة السحول ـ باعتداء مسلحين عليه عقب خروجه من مركز العزل، الليلة قبل الماضية.



وبحسب الطبيب فإن المسلحين اعتدوا عليه بشكل مفرط، بعد تجاوزه بوابة المركز الخارجية، وحالوا اختطافه لولا تدخل مواطنين صادف وجودهم أثناء الحادثة.



ولم يعرف بعد هوية الجناة، لكن مصادر رجحت أن تكون الحادثة على علاقة بالمرضى في المركز المستحدث.



من جانبها دانت نقابة الأطباء بمحافظة إب، في بيان لها، حادثة الاعتداء على الطبيب المطري واعتبرت ما تعرض له "عمل إجرامي يستهدف الأطباء والكوادر الصحية وهي في مقرات أعمالها وذلك لمحاولة ثنيها عن أداء رسالتها السامية في التصدي لجائحة كورونا".



وطالبت النقابة سلطات الأمر الواقع بسرعه ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم.



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