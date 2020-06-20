بذريعة تداول العملة الجديدة.. حملة حوثية لنهب التجار بمدينة إب

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة نهب واسعة على المحلات التجارية في مدينة إب (وسط اليمن) بذريعة مصادرة العملة الجديدة المطبوعة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" أن ميلشيات الحوثي شنت حملة واسعة النطاق بمدينة إب، شملت عدد من المحلات التجارية تحت مسمى مصادرة العملة الغير القانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة من النقود الجديدة فئة 1000 -500- 200 -100ريال.



وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي أجبرت أصحاب المحلات التجارية على دفع مبالغ مالية كبيرة من الفئات النقدية القديمة، على الرغم من مصادرتهم للعملة الجديدة في محلاتهم.



وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في نهاية ديسمبر من العام الماضي، عن منع تداول العملة الجديدة المطبوعة في عدن بمناطق سيطرتها وتوعدت باتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين.



وتعمد ميليشيا الحوثي على ابتزاز التجار وإجبارهم على دفع اتاوات وجبايات ما بين، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، وينعكس سلبا على حياة المواطنين الذين يعيشون أوضاع قاسية بسبب الحرب المستمرة.