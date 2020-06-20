لجنة الطوارئ بتعز تدق ناقوس الخطر بشأن تفشي فيروس كورونا

حذرت لجنة الطوارئ في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) من انتشار واسع لفيروس كورونا في المحافظة بعد نفاد المحاليل الخاصة بالفيروس.



وقالت اللجنة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية 260 بلاغ لحالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.



وأشارت إلى وجود "150 عينة من حالات مشتبه إصابتها بالفيروس لم يتم التعامل معها وفحصها لعدم وجود المحاليل".



وأضافت أن "غياب النتائج اليومية عن إحصائيات اللجنة بخصوص حالات كورونا في محافظة تعز يعطي مؤشرا خطيرا، وهو ما يسبب تراخي المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية" .



وأردفت: "هناك ارتفاع حاد في تفشي الوباء بحيث لا نستطيع الاستجابة واخذ العينات وعمل فحوصات (PCR) لتحديد مسار الوباء وكذا عدم القدرة على تحويل الحالات لمراكز العزل".



وتابعت: "هذه الانقطاعات في إمداد المحافظة بالفحوصات والمستلزمات رغم المطالبات الكثيرة والمستمرة يجعلنا ندق ناقوس الخطر الأكبر لتفشي الوباء وفقدان السيطرة عليه وخلق إرباك كبير للعاملين في القطاع الصحي".



والثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة الطوارئ نفاد المحاليل والوسط الناقل للعينات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وسجلت تعز في آخر إحصائية لها منذ بدء تفشي الفيروس (204) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها (48) حالة وفاة، و(22) حالة تعاف.

