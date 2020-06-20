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الإفراج عن الدفعة الثانية من الصيادين اليمنيين المحتجزين بأرتيريا بوساطة إماراتية

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الإفراج عن الدفعة الثانية من الصيادين اليمنيين المحتجزين بأرتيريا بوساطة إماراتية

الحديدة - الخليج 365

وصلت الدفعة الثانية من الصيادين اليمنيين الذين كانو محتجزين في ارتيريا بعد اعتقالهم من قبل القوات الارتيرية من المياة الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر بالقرب من جزيرة حنيش وعددهم 55 صياد.

 

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عملية الأفراج جاءت بعد تدخل دولة الإمارات بوساطة قضت بالإفراج عن كل الصيادين اليمنيين الذين احتجزتهم القوات الارتيرية ونجحت الوساطة الإماراتية في إنهاء التوتر بين القوات المشتركة اليمنية والقوات الارتيرية.

 

 

وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهود إنسانية جبارة في دعم الصيادين في الساحل الغربي حيث قامت ببناء مراكز الإنزال السمكية في جميع المناطق المحررة من الساحل الغربي كما قدمت القوارب وأدوات الاصطياد للصيادين في الساحل الغربي

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