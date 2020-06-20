- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تشن قصفاً على أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، قصفاً على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون بشكل همجي.
وأضافت المصادر أن القصف الحوثي تبعة عمليات استهداف بنيران الأسلحة الرشاشة،مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم.
وتواصل المليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتغاضي أممي
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تشن قصفاً على أحياء حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.