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مليشيات الحوثي تشن قصفاً على أحياء حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

مليشيات الحوثي تشن قصفاً على أحياء حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، قصفاً على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

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وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون بشكل همجي.

 

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي تبعة عمليات استهداف بنيران الأسلحة الرشاشة،مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم.

 

 وتواصل المليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتغاضي أممي

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