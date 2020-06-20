المشتركة تصد هجوما حوثيا في الحشا بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الخليج 365 ـ الضالع

صدّت القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية، اليوم، هجوما واسعا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).



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وأكد مصدر عسكري ميداني، أن مواجهات عنيفة خاضتها وحدات من القوات المشتركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية إثر شنها هجوما واسعا على مواقعها في الحرَّة وحبيل يحيى شمال شرق مديرية الحُشا، جنوب غربي مدينة الفاخر الواقعة غربي مديرية قعطبة.

وهاجمت المليشيا تحت غطاء ناري من سلاح المدفعية والعربات القتاليَّة نوع BMP ومن المدافع الرشاشة عِيار 23 ملم، في مواجهات شرسة استمرت لقرابة ثلاث ساعات.

وسقط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، فيما لاذ البقية بالفرار تحت وقع ضربات دقيقة لوحدة مدفعية المشتركة