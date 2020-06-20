شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز بكمين شرق العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قُتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه، اليوم، في كمين محكم شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



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وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القيادي الحوثي المدعو "صادق الردفاني" مسؤول حشد أبناء محافظة مأرب مع المليشيا الحوثية، لقي مصرعه وعدد من مرافقيه في مفرق الجوف.

وأكد المصدر، أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية نصبتا كمينا محكم في أحد مواقعها المحاذية للخط الرابط بين مفرق الجوف ومدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وتتلقى المليشيا خسائر بشرية فادحة في مختلف جبهات القتال، تسببت بارباك كبير بين صفوفها