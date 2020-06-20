أردوغان يستغل خيانة إخوان ليبيا واليمن لتوسيع نفوذه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الخليج 365 ـ خاص

يكشف تتبع سلوك قادة جماعة الإخوان المسلمين عن تعاملهم بمنطق "الغاية تبرر الوسيلة"، حيث يتمسكون بالوطن إذا كان ذلك في صالحهم، ثم يذبحونه بالخيانة عندما يتعارض مع مصالحهم.



ما يجري في ليبيا يعطي صورة واضحة لطبع الخيانة الإخواني، الذي برر لعدد كبير من قادة الجماعة أن يتحالفوا مع الرئيس التركي أردوغان ضد وطنهم.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت مزيدا من توغل الاحتلال التركي في الأراضي الليبية، وسيطرته على عدد من المدن، مثل: ترهونة، وسعيه للسيطرة على المزيد منها مثل: سرت، وذلك كله للاستيلاء على الثروات الليبية من النفط والغاز.

ولم يكن الأتراك ليحققوا أي نجاح لولا وجود قيادات إخوانية خائنة لوطنها.

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وتشمل قائمة الشخصيات الإخوانية، التي سهلت لأردوغان غزو الأراضي الليبية، وإقامة قاعدة عسكرية على التراب الوطني هناك، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي تعترف بها الأمم المتحدة على خلاف بنود اتفاق الصخيرات، كما يراها الشعب الليبي حكومة غير شرعية، مدعومة بالمرتزقة والإرهابيين.

إلى ذلك، تضم القائمة مفتي التطرف والإرهاب الصادق الغرياني، ووزير داخلية السراج، المليشياوي المصراتي فتحي باشا، وأيضا القيادي الإخواني الشهير علي الصلابي.

خيانة الإخوان في ليبيا لبلدهم تتكرر في اليمن، بغض النظر عن إمكانية استنساخ تجربة التدخل.

في الآونة الأخيرة ارتفعت أصوات إخوانية للمطالبة بتدخل تركي في اليمن على غرار التدخل في ليبيا.

ورغم التصريحات التركية المستفزة حول الحرب في اليمن، إلا أن تكرار تجربة ليبيا في هذا البلد غير ممكنة.

ويطالب متابعون بوضع قائمة للقيادات الإخوانية التي تعمل لصالح تركيا في اليمن، سواء وجدت داخل هذا البلد أو خارجه