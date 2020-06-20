شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : ‘‘تركيا” تدخل على خط ”الأزمة اليمنية‘‘ رسميا وتوجه ‘‘ضربة موجعة‘‘ للإمارات و”أوغلو” يرعب ‘‘أبوظبي‘‘ ويعلن عن تدخل عسكري تركي في ‘‘اليمن” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن التصريحات التركية حول الأوضاع اليمنية إعلان رسمي يمهد بتدخل عسكري وشيك للقوات التركية في اليمن على غرار تدخل الأخيرة في الأراضي الليبية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في لقاء متلفز بث أمس الخميس “أن نظام أبوظبي يحاول تقسيم اليمن وإثارة الفتن في دول أخرى لكننا ضد هذا الموضوع تماما”.

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مراقبون للشأن اليمني قالوا عن تصريحات أوغلو بأنها مناورة سياسية أشبه بغزل دبلوماسي معلن من الجانب التركي للحكومة الشرعية بجهوزية أنقرة للتدخل العسكري في اليمن لمساندة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في حال تقدم الأخير بطلب رسمي للحكومة التركية على غرار ما قامت به حكومة السراج في ليبيا.

تدخل عسكري تركي في اليمن وكانت مصادر إعلامية محلية قد كشفت عن لقاءات سرية جمعت مسؤولين في الحكومة اليمنية بمسؤولين أتراك لبحث سبل تدخل عسكري للقوات التركية في اليمن لمساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لاسيما وأن قيادات في الحكومة الشرعية تتهم السعودية والإمارات صراحة بحرف مسار الحرب وتحويل اليمن لكنتونات متناحرة تعمل على تغذية الصراع بين مكوناته السياسية وفقا لأطماع دول التحالف في اليمن.

وفي المقابل تتوجس السعودية والإمارات من تكرار سيناريو التدخل التركي في ليبيا بتدخل مماثل للقوات التركية على الأراضي اليمنية، حيث بدء ذلك جليا في نبرة الخطاب الإعلامي المتصاعدة لدول التحالف العربي ضد قيادات حزبية ومسؤولين حكوميين في الشرعية بعد أن وجهت لهم وسائل إعلام سعودية وإماراتية تهم بالتخابر مع تركيا وقطر والتأمر على قوات التحالف في اليمن.

وتشهد المنطقة العربية صراع سياسي وعسكري مستعر بين الحلف التركي القطري من جهة ودول كالسعودية ومصر والإمارات من جهة أخرى بدأت بخلافهم المحموم في الساحة السورية ومرورا بصراعهم المسلح على الأراضي الليبية وتوقفا وليس أخيرا عند الملف اليمني والذي ستكون تلك الأطراف على موعد مع صدام عسكري جديد ومحتمل لاسيما وان بوادره هذه الحرب باتت تلوح في الأفق حتى وإن كانت وصفتها تطبخ على نار هادئة.