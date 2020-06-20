شكرا لمتابعة خبر عن ‘‘تمساح” ضخم يلتهم ”فتاة جميلة‘‘ دفعة واحدة وعندما شق الاهالي بطن ‘‘التمساح‘‘ كانت المفاجاة الصادمة التي لم يتوقعها احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمساح ضخم يلتهم فتاة جملية دفعة واحدة وعندما شق الاهالي بطن التمساح كانت المفاجاة التي لم يتوقعها احد ولم تخطر على البال

عثر أهالي قرية في أندونيسيا على فتاة شابة بداخل بطن تمساح ضخم وليس فيها أية خدوش ولا جروح.

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وتفصيلا بحسب وسائل إعلامية، فقد سقطت فتاة أندونيسية بنهر سيببامبان بعد أن اختل توازنها وفجأة ظهر تمساح ضخم سحب الفتاة من زراعها وجرها تحت الماء حتى ابتلعها.

وفور فقدان الفتاة، اجتمع أهل القرية للبحث عنها وانقاذها، فعثروا عليها بداخل بطن التمساح ولكن الغريب في الأمر أنه تم العثور على جسدها دون جروح أو خدوش تذكر.

فحضرت الشرطة للمساعدة في الإنقاذ ، وقال مفوض الشرطة في المنطقة "أبري" ، معلقا على ذلك : "لا عجب في أن جثة الضحية سليمة ، فالتمساح كان مسن بلا أسنان".

وقام الأهالي والشرطة بنقل الفتاة الى أقرب مركز صحي في محاولة لإنقاذها لكنهم فشلوا فقد فارقت الحياة.