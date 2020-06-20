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كتب امير فتحي في السبت 20 يونيو 2020 01:52 مساءً - أذهلت العرب والعجم بجمالها الفرعوني الخارق .. زوجة عادل إمام في أول ظهور لها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.

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ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، اللذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.

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كانت مجموعة قنوات mbc، طرحت الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه في رمضان 2020، وظهر في البرومو مجموعة من الأبطال المشاركين فى العمل وهم يبحثون عن فلانتيو ويقولوا :"فلانيتو فين؟".

مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام وتجسد رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فلانتينو التى يمتلكها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر.

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