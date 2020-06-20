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كتب امير فتحي في السبت 20 يونيو 2020 01:52 مساءً - شاهد.. تسريب صور فاضحة لنجم طيور الجنة “الوليد مقداد مع خطيبته نور غسان” وهذا ما كان يفعله وصدم الجميع (صور صادمة)

خطف أول ظهور لـ”الوليد مقداد وخطيبته نور غسان” الأنظار بقوة على السوشيال ميديا، خاصة وأن إطلالتهما الأولى شهدت رومانسية لافتة.

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الوليد مقداد وخطيبته نور غسان تم تداول صور لهما من ظهورهما الأول سوياً، وذلك بعد أسابيع من إعلان خطوبتهما رسمياً في حفل ضم الأهل والأصدقاء.





“الوليد مقداد مع خطيبته نور غسان”

وكانت نور غسان دشنت حساب على انستقرام يحمل اسم نور مقداد، ونشرت أول صورة لها مع خطيبها الوليد مقداد وبصحبتهما أفراد العائلة، واكتفت بالتعليق على هذه اللقطة العفوية بوضع قلب حب.





وعلى الفور، قام الوليد مقداد بوضع إيموجي قلب حب هو الآخر، تعبيراً عن حبه الكبير لخطيبته.





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وكان الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة خرج بفيديو مع شقيقه المعتصم مقداد يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد 1999 مثله أي أن لديها عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده.

كما أجاب الوليد مقداد على السؤال المطروح بقوة وهو مكان حفل خطوبتهما، هل كان في الأردن أم الكويت؟ ليجيب أن الحفل أقيم في الكويت فهو يعيش هناك وكذلك عروسه.

وعن موعد زواجهما، أكد الوليد مقداد أنهما لم يحددا توقيته بعد، ولكن بمجرد معرفة الموعد سوف يعلنه بشكل صريح ليشارك كل محبيه فرحته.

تسريب صور “الوليد مقداد مع خطيبته نور غسان”

وأثار خبر خطوبة الوليد مقداد جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يتخيلوا الثنائي سوا طفلين، ما جعل فكرة أنهما كبرا، وأحدهما ارتبط، غريبة قليلاً، خاصة على الجيل الذي عاصر بداية انطلاق قناة “طيور الجنة” عام 2008، المتخصصة بأغاني الأطفال.

يُذكر أن قناة “طيور الجنة” اشتهرت منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2008 باعتبارها قناة مخصصة لأغاني الأطفال، وأخرجت معها جيلا كاملا من النجوم، أبرزهم المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد ورغد الوزان وديمة بشار ولين الصعيدي.

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