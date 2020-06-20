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شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل .. انتحار الفنانة ‘‘نانسي عجرم’’ قبل قليل بشكل مفاجئ بعد تلقيها هذه الرسالة .. شــاهد والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في السبت 20 يونيو 2020 01:52 مساءً - عــــــاجل .. انتحار الفنانة ‘‘نانسي عجرم’’ قبل قليل بشكل مفاجئ بعد تلقيها هذه الرسالة .. شــاهد
2020/06/20 الساعة 12:00 مساءً (الصحن الطائر)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن انتحار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تلقيها رسائل صادمة.
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وقد أوضح المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انتحارها بسب الازمة التي مرت بها عقب مقتل اللص السوري في منزلها .
وأكد المكتب أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.89341067
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