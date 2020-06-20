أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 20 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

عبد الله الجعيدي: شعب الجنوب أفشل مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن https://www.elyamnelaraby.com/486565/ ناشط سياسي: لا مكان لمشروع الرئيس التركي في الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/486572/ الجنرال فرانك ماكنزي: إيران لا ترغب في إنهاء الحرب باليمن https://www.elyamnelaraby.com/486574/ العثور على نقوش تاريخية ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ والسبئي بشبوة “صور“ https://www.elyamnelaraby.com/486576/ Advertisements الجيش الوطني يشن هجوما خاطفا على مليشيا الحوثي في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/486578/ وزارة الداخلية تنعي قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/486579/ الجيش الوطني يكبّد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم https://www.elyamnelaraby.com/486580/ بلادنا تشارك في أعمال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية https://www.elyamnelaraby.com/486581/ وزير التخطيط يشيد بمستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي https://www.elyamnelaraby.com/486582/ خبير عسكري يهاجم تنظيم الإخوان لعمالته لصالح مشروع الرئيس التركي https://www.elyamnelaraby.com/486583/

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