شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي: تحرير سقطرى من الوجود الإخواني بداية لضمان عدم جلب الأتراك إليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "اعتقد أن تحرير سقطرى هو البداية لضمان عدم جلب الأتراك إليها، والتي تسعى للحصول على قاعدة عسكرية على بحر العرب".

وأضاف: "وسقوط مبكّر للإخوان الذين كانوا يمنون النفس بدخول الأتراك لليمن من جديد عبر جزيرة سقطرى".