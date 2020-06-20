شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي: تحرير سقطرى من الوجود الإخواني بداية لضمان عدم جلب الأتراك إليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي -
وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "اعتقد أن تحرير سقطرى هو البداية لضمان عدم جلب الأتراك إليها، والتي تسعى للحصول على قاعدة عسكرية على بحر العرب".
وأضاف: "وسقوط مبكّر للإخوان الذين كانوا يمنون النفس بدخول الأتراك لليمن من جديد عبر جزيرة سقطرى".
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