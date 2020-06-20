شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يهاجم تنظيم الإخوان لعمالته لصالح مشروع الرئيس التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 هاجم الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، تنظيم الإخوان الإرهابي وذلك جراء عمالته لصالح مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": "المطلوب من وجهة نظر الإخوان المتأسلمين لتكون مسلمًا صالحًا ومستقيمًا أن تعتبر أردوغان المجدد لهذا القرن". وأضاف: "ليسيطر على ليبيا وتونس ويحيد مصر ليمسك موانئ اليمن وجزر اليمن ليسيطر على الصومال والقرن الإفريقي". وأوضح: "لخنق الدول العربية المؤثرة وإعادة الخلافه العثمانية بثوب أردوغاني".

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