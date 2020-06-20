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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط يشيد بمستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، بمستوى التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
وعبر الوزير العوج ،عن شكره وامتنانه لجهود فريق البنك الدولي الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني وذلك عقب اعتماد مجلس ادارة البنك تمويلاً جديداً من المؤسسة الدولية للتنمية، لصالح مشروع الاستجابة لمكافحة انتشار الجراد وتعزيز أنظمة التأهب لمواجهة مخاطر غزو الجراد مستقبلا في بلادنا.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار استجابة البنك الدولي لأزمة انتشار أسراب الجراد الصحراوي في أفريقيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..لافتاً الى ان عملية التمويل الجديدة تهدف إلى تحسين أنظمة الرصد والمكافحة، وتخفيف آثار انتشار أسراب الجراد على صحة الإنسان والبيئة، وحماية أرزاق المجتمعات المستهدفة وانعاشها من جديد.
ويهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبالتنسق المشترك مع وزارة الزراعة والري ، الى بناء قدرات اليمن للاستجابة الفعالة لأي غزو جديد للجراد من خلال تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، والتنسيق الإقليمي، ودعم قدرات المجتمعات المحلية على تفعيل انظمة الإنذار المبكر والرد السريع.
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