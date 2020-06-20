بلادنا تشارك في أعمال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت بلادنا ،اليوم ،في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورة يونيو ٢٠٢٠ المنعقدة افتراضياً في العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه سفير بلادنا لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.



وفي الاجتماع ، القى سفير بلادنا رئيس المجموعة العربية لهذه الفترة ، بيانات المجموعة العربية في عدد من البنود الهامة وهي تعزيز أنشطة الوكالة في مجال التعاون التقني ، وبند دور الوكالة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، كما القى بياناً باسم المجموعة العربية حول مسألتي القدرات النووية الإسرائيلية، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

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وأشار السفير شجاع الدين ، الى ما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015..داعيا إيران إلى وقف تلك الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة..مجدداً مطالبة إيران بالكف عن دعم مليشيا الحوثي في اليمن بالسلاح وتهديد دول الجوار والذي يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وخلال مناقشة التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة حول المسائل المتصلة بتطبيق اتفاق الضمانات في إيران، عبر سفير بلادنا عن عميق القلق من عدم تجاوب ايران مع طلبات الوكالة ورفضها الدخول في مناقشات موضوعية مع الوكالة وعدم إتاحتها الوصول الى موقعين بغرض أخذ عينات بيئية للتأكد من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في هذين الموقعين.

وأشاد سفير بلادنا بمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وألمانيا وفرنسا والذي يطالب إيران بتلبية طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير والسماح لها بمعاينة الموقعين المراد تفتيشهما.

واصدر مجلس محافظي الوكالة ،اليوم، قراراً يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة من اجل تلبية طلباتها دون مزيد من التأخير بما في ذلك الإسراع في إتاحة معاينة الموقعين اللذين حددتهما الوكالة.