وزارة الداخلية تنعي قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الخليج 365 - عدن

نعت وزارة الداخلية قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة أبين العقيد صبري علي أحمد، الذي استشهد في معارك الشرف والبطولة وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية.



وجاء البيان "إن وزارة الداخلية بكافة وحداتها المشاركة مع وحدات القوات المسلحة اليمنية وهي تنعي العقيد صبري، وهو يواجه قوى التمرد والظلام لميليشيات انقلابية عاثت فسادا ودمرت كل ما له صلة بالنظام والقانون وتعطيل مصالح الوطن والمواطن وتحويل الحياة الى جحيم وتعمدها إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتدهور الخدمات وتعطيل مشاريع التنمية والبناء والسيطرة على مؤسسات الدولة ونهب الأموال وغيرها من أعمال القتل والتشريد والمداهمات لمنازل الناس وحملات الاعتقالات والتعسف والابتزاز، فإنها تؤكد أن تلك الدماء لن تذهب هدراً ولن تُثني شعبنا اليمني وقواته المسلحة والأمن عن مواصلة السير على درب الشهداء حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة".

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وأكد البيان ان مثل هذه التمردات لن تزيد أبناء اليمن والجيش الوطني إلا تماسكاً وإصراراً للمضي على العهد والوفاء للوطن لاستكمال استعادة وتحقيق أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد ومحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمخططات ومحاولات العبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي".

وقال البيان " في الوقت الذي نعزي فيه مناضلا وطنيا وفارسا مغوارا لا يهاب المنايا ولا يشق له غبار في ساحات الوغى والذود عن حياض الوطن كالشهيد العقيد صبري علي احمد لا يسعنا إلا ان نتذكر أنه بفقدانه شهيدا خالدا وهو يواجه اعداء للوطن والشعب فقد خسر الوطن عامة ووزارة الداخلية خاصة بطلا من أبطال معارك الشرف والعزة والكرامة الذين يرفضون الخنوع والخضوع والإغراءات والمناصب والجاه مقابل التنازل عن الأهداف والثوابت الوطنية والانجرار للمشاريع الهشة والناقصة ولما له علاقة بإثارة الفتن ومظاهر العنف والفوضى وأعمال التخريب والنهب والسلب .

وعبرت الوزارة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولجميع منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنانه؛ وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال وأن يُعجل بالنصر المؤزر للوطن الغالي.