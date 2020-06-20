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الجيش الوطني يشن هجوما خاطفا على مليشيا الحوثي في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الجيش الوطني يشن هجوما خاطفا على مليشيا الحوثي في الجوف

متابعات_ الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني، اليوم، هجوماً خاطفاً استهدف تجمّعاً لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

 

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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش نفّذوا هجوماً استباقياً ضد مجاميع من مليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق في الجوف.

 

وأكد المصدر، أن أبطال الجيش الوطني أطبقوا الحصار على مجاميع المليشيات واشتبكوا معها وأوقعوا عدداً منها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقّى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال، كما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر خلفّتها عناصر المليشيات.

 

وفي السياق ذاته، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل.

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