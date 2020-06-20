العثور على نقوش تاريخية ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ والسبئي بشبوة “صور“

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي عثر مواطنون من محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، على ﺇﺭﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻳﺔ والسبئية بوادي ضراء بمديرية نصاب.

النقوش التي عثر عليها في جبال ومغارات وادي ضراء، كتبت منذ العهدين ﺍﻟﺤﻤﻴﺮي والسبئي - قبل نحو سبعة عقود قبل الميلاد - ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻳﺔ. وتعد هذه ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﺕ - التي وثقها الزميل حافظ مكوار - ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎرات السابقة ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺤﻴﻲ ﺗﺮﺍﺛﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ. ويطالب أبناء شبوة ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻨﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ، والتي ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ القدماء ﻓﻲ العهد القديم. Advertisements مؤكدين على أهمية ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﻬﻮﻑ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺛﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺰﻧﻪ ﻭﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ويقع وادي ضراء غربي مديرية نصاب التابعة لمحافظة شبوة، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ بعد تأكيد بعض المواطنين وجود آثار في الوادي.

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