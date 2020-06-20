شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي: لا مكان لمشروع الرئيس التركي في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 تفاعل الناشط السياسي علي الأسلمي، مع هاشتاج سقطرى تطرد الإخوان، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا مكان لمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجنوب.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مرتزقة عزمي والمرشد الأعلى صياحكم طرب". وأضاف: "أما الجنوب تحرم عليكم صحاريها وجزرها وجبالها وسهولها طالما يوجد جنوبي واحد قادر على حمل السلاح لا مكان لمشروع خليفة حريم السلطان في الجنوب العربي". وأوضح: "لو نزلتم ملح البيئة الجنوبية طاردة لكم ولإرهابكم وفكركم الخبيث".

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