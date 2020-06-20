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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله الجعيدي: شعب الجنوب أفشل مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشاعر عبد الله الجعيدي، أن شعب الجنوب أفشل مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن.
وكتب الجعيدي عبر تغريدة له على "تويتر" "الجنوبيين هم من أفشل مشروع إيران في المنطقة عام 2015، وهم اليوم يفشلون مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن وكل الجنوب".
وأضاف :"بينما الأطراف الأخرى انقسمت بين دعم المشروع الإيراني ودعم المشروع التركي القطري، مع ادعاءاتهم الزائفة معاداتهم لتلك المشاريع".
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