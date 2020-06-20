عبد الله الجعيدي: شعب الجنوب أفشل مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشاعر عبد الله الجعيدي، أن شعب الجنوب أفشل مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن.

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وكتب الجعيدي عبر تغريدة له على "تويتر" "الجنوبيين هم من أفشل مشروع إيران في المنطقة عام 2015، وهم اليوم يفشلون مشروع تركيا وقطر في أبين وعدن وكل الجنوب".

وأضاف :"بينما الأطراف الأخرى انقسمت بين دعم المشروع الإيراني ودعم المشروع التركي القطري، مع ادعاءاتهم الزائفة معاداتهم لتلك المشاريع".