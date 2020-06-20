شكرا لقرائتكم خبر عن سر الظهور المفاجئ لإبنة «قاسم سليماني» في نيجيريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الناشطة الإيرانية "شيرين عبادي" سر الظهور المفاجي لـ"زينب سليماني " ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل في يناير الماضي مع ابنة الشيخ ابراهيم زكزاكي .

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وقالت "عبادي " أن هذا الظهور من نتائج الثورة الإيرانية في نيجيريا مشيرة إلى علاقة "سليماني " بالشيخ "زكزاكي " الذي كان مسلم سني على المذهب المالكي وتحول لشيخ يدعو للمذهب الشيعي في نيجيريا بسبب الثورة الإسرانية أو " الأسلحة والمال" كما عبرت .

وأضافت قائلة : حالياً تعيش أسرة الشيخ وابناؤه في فيلا فارهة وتتمتع بالرفاهية ، بينما هناك مسلمون بنيجيريا في السجون .