شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن عدم تغيير طريقة الحصول على تأشيرة الدخول أمام مواطني دول الخليج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت الخارجية المصرية أنه يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة الدخول للبلاد من منفذ الوصول مباشرة.
كما أكدت أنه يمكن للمواطنين الخليجيين الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية في دولتهم، لافتا إلى أن هذا الأمر مطبق منذ سنوات عديدة دون تغيير.
ونوهت بأن الجهات المصرية المعنية ستعيد تقييم الرسوم المحصلة من مواطني الدول التى قامت بزيادة ما تفرضه من إجراءات ورسوم على المواطنين المصريين عند سفرهم إليها، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
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