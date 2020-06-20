محلل عسكري: المقاومة الجنوبية أفشلت أكبر وأخطر مشروع لاستهداف منطقة الخليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الكاتب والمحلل العسكري، العميد خالد النسي، أن المقاومة الجنوبية أفشلت أكبر وأخطر مشروع لاستهداف منطقة الخليج.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "لا نبالغ عندما نقول أن المقاومة الجنوبية أفشلت أكبر وأخطر مشروع لاستهداف منطقة الخليج". وأضاف:" في 2015 أفشلت المشروع الإيراني بالسيطرة على البحر العربي وباب المندب وحصار منطقة الخليج عسكريا واقتصاديا وأفشلت مشروع تركيا في السيطرة على عدن وسقطرى وباب المندب من خلال الشرعية وحزب الإصلاح".

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