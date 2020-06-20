شكرا لقرائتكم خبر عن الإجمالي يتخطى المليون ! : تعرف على الدولة التي سجلت رقمًا قياسيًا وصادما في إصابات كورونا خلال 24 ساعة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت البرازيل رقمًا يوميًا قياسيًا في إصابات كورونا، أمس الجمعة، وتخطت عتبة المليون، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

ووصل عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد.

وفيما يخص الوفيات، أحصت البرازيل في الإجمال 48,954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.