شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد: ما نفعله يصب في مصلحة الأمن القومي العربي والدليل صراخ الجزيرة وعويل غلمان تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، على صراخ قناة الجزيرة القطرية بعد خسائر مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في سقطرى.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "ندرك كجنوبيين أن ما نقوم سياسيا وعسكريا هو حق مشروع للدفاع عن سيادتنا الوطنية". Advertisements وأضاف: "ويكفي العربي الأصيل أن يستدل على أن ما نفعله يصب في مصلحة الأمن القومي العربي هو صراخ الجزيرة وعويل غلمان تركيا في استديوهاتها تجاه نتائج الانتصارات العسكرية الجنوبية". واختتم تغريدته قائلاً: "أوليست قطر ربيبة تركيا وحليفتها؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن فريد: ما نفعله يصب في مصلحة الأمن القومي العربي والدليل صراخ الجزيرة وعويل غلمان تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.