شكرا لمتابعة خبر عن شاهد في الصور : ظهور مفاجئ لابنة قاسم سليماني وحديث عن تصدير “الثورة الإيرانية ” لنيجيريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي صورة تجمع زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، بزكية زكزاكي، بنت رجل الدين النيجيري المتشيع الشيخ ابراهيم زكزاكي، معتبرةً ذلك من “نتائج” التدخل الإيراني في إفريقيا.

وأضافت في منشورها متهكمةً: “من نتائج تصدير الثورة (الإيرانية)، جلوس ابنة الشیخ زكزاكي، زعيم شيعة نيجيريا إلى جانب ابنة قاسم سليماني”.

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وتابعت: “شيخ زكزاكي من أهالي نيجيريا وكان مثله مثل جميع المسلمين في تلك الديار السنية على المذهب المالكي، ويقول في مذكراته بأنه تشيع تحت تأثير الثورة الإيرانية (فلنقل تحت تأثر الأسلحة والمال)، وعمل لتوحيد المسلمين في بلاده تمهيداً للثورة، وعليه ينبغي علينا اعتبار القمع والقتل بحق مسلمين في نيجيريا هي إحدى نتائج تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية”.

واختتمت: “وحالياً تعيش أسرة الشيخ وأبناؤه في فيلا فارهة وتتمتع بالرفاهية، بينما هناك مسلمون بنيجيريا في السجون..”.