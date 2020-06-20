شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الشيخ "ابو صريمة" يتحدث عن اهم المعارك في ردمان نحنا لم نهزم عسكريا من الحوثيين وهذا هو الطرف الذي هزمنا والمعركة مستمرة "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ "أحمد عبد ربه ابو صريمه القيفي"، ان مديرية ‏ردمان لم تسقط بشكل كامل وانما سقطت قرية النجد التي فيها منزل ياسر العواضي والمعركة مازالت مستمره .

واضاف ابوصريمة وهو رئيس الائتلاف الوطني لانقاذ البيضاء في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "الحرب سجال وكر وفر وخيانات ، لكن تسقط قرى ومديريات ومحافظات ودول ، إلا الكرامه لايستطيع احد اسقاطها المعركه مستمره والنصر قادم بإذن الله".

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وتابع، "الحقيقه احنا هزمنا إعلامياً فقط من قبل الطابور الخامس من المحسوبين على الشرعيه او على الصف الجمهوري كامل والجميع شاف منشوراتهم وجهودهم وترويجهم بالكامل، اما الهزيمه العسكريه لم تهزم البيضاء منذ ٢٠١٤الى الان وهناك جبهه في قيفه وجبهه في الزاهر وذي ناعم والصومعه وغيرها والان ردمان"

وقال ابو صريمه، ‏"لازالت المعركه في صالحنا ٩٠٪ ويجب الاستفاده من الأخطاء وانا أرا اكبر خطأ هو غياب الجانب الأمني والتنسيقي وسيتم استعادة قرية النجد الليلة"