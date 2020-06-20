شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : صالح الجسمي يظهر فجأة مع الموديل ” شمس العراقية” ونقاش حول المايوه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مقاضاة أحد حسابات المشاهير بعد نشر عدة صور زعموا أنها له، برفقة الفنانة اللبنانية قمر والموديل العراقية شمس بأحد الكازينوهات في لندن.

مشيرا إلى أنه بعد إعلان موديل شمس الحرب عليهم وظهوره معها في سنابها إختفت كل البوستات بحقهما .

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وقال: “عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة # قمر _ اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس.”