شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات تهين كرامة الرئيس هادي بداخل مقر إقامته بالرياض وياسر اليماني يوجه صفعة مدوية لولي عهد ابو ظبي ويصفه بهذا الوصف المهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدفع دولة الامارات ببعض الاشخاص لمثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي لكيل الاهانات للقيادات والرموزاليمنية والاساءة اليها كان اخرها الاهانة الموجهة للرئيس هادي حيث وصفه الاعلامي الاماراتي حمد المزروعي بانه الرئيس النائم .

وقال المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزرعي : اعرف رئيس صار له 6 سنوات نايم في فندق.

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و رد السياسي اليمني ياسر اليماني على المزروعي قائلا: وانا اعرف واحد بعير اسمه محمد بن زايد بحكم الامارات سرقوا عليه ثلاث جزر الايرانين وراح يوصل لهم بالطائرات ادويه لعلاج كورونا جزاء وشكر لاحتلال جزره وقال انه راح اليمن يقاتل الايرانيين كيف تشوف الخبر يركب يا دنداحه.

وقال آخر: اعرف رئيس صار له 10 سنوات مخفي ولاحدا داري عنه مدري حي او ميت.

وقال ثالث: أكمل المعلومة لأمانة النقل : صار له ٦ سنوات نايم في فندق على حساب الحليفة السعودية.. ليكون شماعة لحرب تفتت اليمن لحساب الامارات والسعودية