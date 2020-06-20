شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تنعي إستشهاد قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق في محافظة أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نص البيان كما جاء في موقع وزارة الداخلية الرسمي .

نعت وزارة الداخلية العقيد صبري علي أحمد قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع أبين والذي استشهد في معارك الشرف والبطولة وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية في جبهات الشرف والبطولة.

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وجاء في البيان "إن وزارة الداخلية بكافة وحداتها المشاركة مع وحدات القوات المسلحة اليمنية وهي تنعي احد قاداتها؛الشهيد العقيد صبري علي أحمد قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع أبين.

ولكل منتسبي وزارة الداخلية والجيش الوطني باستشهاد فقيد الوطن وشهيد الواجب العقيد صبري علي أحمد والذي استشهد مقبلا لا مدبرا وهو يواجه قوى التمرد والظلام لميليشيات انقلابية.

عاثت فسادا ودمرت كل ما له صلة بالنظام والقانون وتعطيل مصالح الوطن والمواطن وتحويل الحياة الى جحيم وتعمدها إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتدهور الخدمات وتعطيل مشاريع التنمية والبناء والسيطرة على مؤسسات الدولة.

الحيوية والاستراتيجية الهامة ونهب الأموال وغيرها من أعمال القتل والتشريد والمداهمات لمنازل الناس وحملات الاعتقالات والتعسف والابتزاز .

فإنها تؤكد أن تلك الدماء الطاهرة لن تذهب هدراً ولن تُثني شعبنا اليمني وقواته المسلحة والأمن عن مواصلة السير على درب الشهداء حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة، ولن تزيدها تلك التضحيات إلا تمسكاً وإصراراً للمضي .

على العهد والوفاء للوطن لاستكمال استعادة وتحقيق أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد ومحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمخططات ومحاولات العبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي".

وقال البيان "في الوقت الذي نعزي فيه مناضلا وطنيا وفارسا مغوارا لا يهاب المنايا ولا يشق له غبار في ساحات الوغى والذوذ عن حياض الوطن كالشهيد العقيد صبري علي احمد.

لا يسعنا إلا ان نتذكر أنه بفقدانه شهيدا خالدا وهو يواجه اعداء للوطن والشعب فقد خسر الوطن عامة ووزارة الداخلية خاصة بطلا من أبطال معارك الشرف والعزة والكرامة الذين يرفضون الخنوع والخضوع والإغراءات والمناصب.

والجاه مقابل التنازل عن الأهداف والثوابت الوطنية والانجرار للمشاريع الهشة والناقصة ولما له علاقة بإثارة الفتن ومظاهر العنف والفوضى وأعمال التخريب والنهب والسلب .

وعبرت وزارة الداخلية عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولجميع منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنانه؛ وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال وأن يُعجل بالنصر المؤزر للوطن الغالي.