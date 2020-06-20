شكرا لمتابعة خبر عن الجيش يستعد لدخول مدينة جعار والإنتقالي ينهار بعد أنباء عن مقتل أحد أبرز قيادته العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية ان قائد اللواء العاشر التابع للانتقالي ، في الشيخ سالم ، قتل على يد قوات الجيش الوطني ، وأكدت المصادر أن القائد يسري الحوشبي قائد اللواء العاشر صاعقة قتل بطلقات نارية في الرقبة.

واضافت المصادر ان قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط جبل نجيد المطل مباشرةً على الدرجاج .

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واوضحت مصادر محلية أن الجيش بات يسيطر على كافة السلسة الجبلية المطلة على زنجبار وجعار.

في عملية نوعية مباغته تمت بقيادة ابومنيرة ومقاتلي الجيش الابطال .

وبحسب المصادر أن هجوم نفذتها قوات الأمن العام بقيادة العميد ابومشعل الكازمي والقائد لبيب العبد و كتيبة الطوارئ بالمنطقة الوسطئ بقيادة العميد ابو قحطان الدياني ، على مواقع مليشيات الانتقالي ، حقق من خلاله انتصار ساحق عبر تنفيذ هجمة خاطفة تمكنوا من خلالها احكام السيطرة على جبل النجيد المطل على الدرجاج لكونه اهم موقع استراتيجي فيما اغتنم الجيش الوطني العديد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وعدد من الأطقم العسكرية ولاتزال المعارك تدور رحاها حتى اللحظة.