شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن قرارات جمهورية حاسمة وصادمة للتحالف خلال الساعات القليلة القادمة "تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع المشهد الدولي ، عن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أنه في غضون الساعات القليلة القادمة ، سوف يصدر قرارات مصيرية ومنها طرد الإمارات أو رفع مذكرة لمجلس الأمن الدولي مطالبا بخروج التحالف العربي من اليمن ومقدما شكره لجهود الشقيقه السعوديه على دعمها لليمن واليمنيين.

وقال المصدر إن الرئيس هادي سيعود إلى اليمن وسيخوض معركة التحرير منها ولن يخضع لدولة الإمارات بتسليمها موانيء اليمن لأن كل ماتقوم به من دعم لمليشيات الانتقالي الانقلابيه كله بسبب رفض رئيس الجمهورية من منحها موانيء اليمن فترة من السنوات .

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وقال المصدر إن الرئيس هادي‏ لم يخضع للحوثي وصالح وبنادقهم مصوبه نحوه لكي يمررو مشاريعهم علي حساب شرعيته بل واجه الموت وليعود اليهم ليفشل كل مخططاتهم وتامرهم ويقود رحله استعاده الدوله من تحت مخالبهم.

وتابع المصدر قائلا الامارات يعلمو بان هادي لن يفرط بارضه ولن يستطيعو شرائه ولن يخاف المواجهه لذلك تضغط علي هادي بشعبه.

هذا وقال المصدر الرئيس هادي يحترم الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ولكن ماصار بالأمس في جزيرة سقطرى جعله مستاء في ظل وجود جنود وقيادات عسكرية سعوديه من المفروض انها تتدخل لحماية سقطرى واهلها

ولكن الرئيس واثق من أهل سقطرى بأنهم لن ينهزمو لأنهم أهل ارض ومادام بينهم رمزي محروس .