شكرا لمتابعة خبر عن بعد تفجير الوضع في البيضاء… طيران التحالف يسقط صناديق وكراتين غريبه على مديرية ردمان..والمفاجئة كانت عندما قام المواطنين بفتحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تفجير الوضع في البيضاء… طيران التحالف يسقط صناديق وكراتين غريبه على مديرية ردمان..والمفاجئة كانت عندما قام المواطنين بفتحها

2020/06/20 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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