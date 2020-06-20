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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الوزير الاماراتي الذي انتقد الزبيدي وقال انه ارتكب خطأ فادح اغضب الامارات..شاهد كيف رد هاني بن بريك على الوزير الاماراتي

2020/06/20 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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